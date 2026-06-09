Kaldırımda yürüyordu, otomobil çarptı: Kaza anı kameralara yansıdı! 09 Haziran 2026 09:34 Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki otomobil kaldırımda duran yaya İhsan Yeniat'a çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Yeniat ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü Z.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NDL 287 plakalı otomobil caddede bulunan demir dubaları aşarak bir iş yerinin önünde kaldırımda duran yaya İhsan Yeniat'a çarptı. Kazada Yeniat savrulurken, otomobil sürücüsü Z.A. ise araçtan indi. Kazada yaralanan İhsan Yeniat, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsü Z.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaldırımda duran İhsan Yeniat'a çarptığı anlar yer aldı.

'BİR ANDA GELDİ VURDU'

Otomobilin çarptığı yaya İhsan Yeniat, "'Kaza günü saat 08.30'da dükkanımı açtım. Dükkanımın önündeydim, araba hızla geldi bana çarptı. Orası zaten otobüs durağı. Herhangi bir yardımlaşma görmedim ondan, esnaf arkadaşlar geldiler. Ekip arabası geldi, ambulansa haber verdiler hastaneye götürdüler. Yaklaşık 30 saat oldu herhangi bir şekilde arama olmadı. Herhangi bir bağlantı kurulmadı benimle bende şikayetçiyim kendisinden. Bir anda geldi, arkam dönüktü bir anda geldi vurdu" dedi.