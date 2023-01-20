Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi | Video
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren Yasin Güneş (71), tedavi için ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye nakledildi.
Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Diyarbakır'dan Kulp ilçesine yönlendirilen hava ambulansı, Güneş'i alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi.
Güneş, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı ile kentteki özel hastaneye sevk edildi.
Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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