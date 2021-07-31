Video Yaşam Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş, bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş, bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş, bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video
31.07.2021 | 21:05

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İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Coş, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. İşte detaylar...

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