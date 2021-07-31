Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş, bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video
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İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Coş, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. İşte detaylar...