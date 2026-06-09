Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında
09 Haziran 2026 09:18
Kayseri’de kamyon ile tramvayın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşıkveysel Bulvarı'nda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 38 ZC 678 plakalı kamyon ile T.Ç. idaresindeki tramvay çarpıştı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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