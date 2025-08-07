Video Yaşam Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video
Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video

Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video

07.08.2025 | 12:27

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde olay günü silah taşıyan iki şüpheli ile bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Olaya karışan ve firari olarak aranan bir şüphelinin ise bölgede bir aracı silahla gasp ederek kaçtığı tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandığı öne sürüldü. Tarafların ailelerinin devreye girmesiyle konu büyüdü. Y.K.'nin babası Mustafa Keskin'in, E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y. Keskin yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgeyi ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

KANLI GECEDE YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Hususa ilişkin olarak bölgede geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, her detayı ilmek ilmek dokuyarak yeni detayları ortaya çıkardı. Ekipler, şüphelilerden İ.H. Keskin'in kendi aracıyla E.K.'nin ise bir aracı silahla gasp ederek olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmalar neticesinde olay günü olay yerinde tabanca taşıdığı tespit edilen Ö. Keskin ve H. Keskin gözaltına alındı, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Numan Kotan'ı öldüren ve M.K.'yi ağır yaralayan şüpheli İ.H. Keskin ise kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, bölgede bir aracı gasp ederek olay yerinden kaçan firari E.K. ise her yerde aranıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video 04:59
Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video 07.08.2025 | 12:27
Aydın’da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 02:28
Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 07.08.2025 | 10:35
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 00:36
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 07.08.2025 | 10:20
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: ’Abla sakin olun’ | Video 00:47
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: 'Abla sakin olun' | Video 07.08.2025 | 10:19
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 00:54
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 07.08.2025 | 10:05
Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video 03:19
Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video 07.08.2025 | 09:58
İstanbul’da sağanak yağış devam ediyor | Video 03:54
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor | Video 07.08.2025 | 09:58
Kapadokya’da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video 06:36
Kapadokya'da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video 07.08.2025 | 09:06
Düğün konvoyunda lastik yakarak trafik magandalığı yapan sürücüye ceza yağdı | Video 00:42
Düğün konvoyunda lastik yakarak trafik magandalığı yapan sürücüye ceza yağdı | Video 07.08.2025 | 09:06
Şişli’de trafikte yumruklu saldırı kamerada | Video 00:11
Şişli'de trafikte yumruklu saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 09:02
Hatay Dörtyol’da motosiklet kazası: 2 yaralı | Video 00:23
Hatay Dörtyol’da motosiklet kazası: 2 yaralı | Video 07.08.2025 | 08:55
Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada | Video 02:10
Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada | Video 07.08.2025 | 08:36
31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı | Video 00:32
31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı | Video 07.08.2025 | 08:15
Muğla’da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video 01:28
Muğla'da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video 06.08.2025 | 17:04
Hastanede ’tavuk’ operasyonu | Video 00:22
Hastanede 'tavuk' operasyonu | Video 06.08.2025 | 16:16
Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video 02:06
Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video 06.08.2025 | 15:53
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 03:27
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 06.08.2025 | 15:46
Tokat’ta orman yangını | Video 01:49
Tokat'ta orman yangını | Video 06.08.2025 | 15:30
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 03:01
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 06.08.2025 | 14:37
Kağıthane’de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 02:02
Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 06.08.2025 | 14:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY