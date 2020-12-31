Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı 2. Murad Cami 600 yıl sonra ibadete açılıyor | Video

Denizli’de 1429 yılında Sultan 2. Murad döneminde yapılan, Kanuni Sultan Süleyman'ın gelip namaz kıldığı ancak yıllar içerisinde yarısı toprak altında kalan 2. Murad Cami, tekrar gün yüzüne çıkıyor. 2021 yılı sonunda restorasyon çalışması tamamlanması planlanan caminin hem inanç turizmi hem de ibadethane olarak vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yer alan tarihi camide 591 yıl sonra tekrar çalışmalar başladı. Sultan 2. Murad'ın emriyle 1429 yılında yapımı tamamlanan cami, aradan geçen onca yıldan sonra bölgedeki diğer yapılara oranla ayakta kalabilen nadir yapı olma özelliği taşıyor. Honaz Belediyesi ve Denizli Müze Müdürlüğü'nün bilimsel danışmalığında restorasyon çalışmaları sürdürülen tarihi caminin 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Aradan geçen 529 yılda neredeyse yarısı alüvyonlarla kapanan 2. Murad Cami'nde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor.



Projenin yaklaşık yüzde 35'inin tamamlandığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Camimiz 2. Murat Camisi olarak geçiyor. 1429 yılında inşa edilen bir cami. Bu bölgenin en eski ve karakteristik özellikleri diğer camilerden farklı bir yapısı var. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar camimizi ayağa kaldırmak. Burada Cuma namazı bayram namazı kılmak. Çünkü burada Kanun Sultan Süleyman namaz kılmış. Bu camide ve bizim için çok değerli bir yapı. Honaz'ın tarihsel simgelerinden bir tanesi. Eğer bunu dönemimizin içerisinde ayağa kaldırabilirsek tarihimiz açısından geleceğe taşıdığımız kıymetli bir eser olacak. Bu tür eserleri her zaman her yerde bulmak kolay değil. Yaklaşık yüzde 30 ile 35'lik bir yol kat ettik. Geri kalanını tamamlayabilirsek bu bölge için önemli bir turizm merkezi olacak. Bu eserlere sahip çıkmak bizim en önemli vazifemiz. Bu eseri hem ibadete hem de inanç turizmine kazandırarak gelecek nesillere büyük bir miras bırakmış olacağız" dedi.



"Açık müze ve ibadetlerimizi yapabildiğimiz bir camimiz olacak"

Cami alanında restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hem ibadete hem de turizme açık olacağını belirten Başkan Kepenek, şöyle konuştu:

"1429 yılında bugüne taşınmış açık bir müze. Aynı zamanda ibadetlerimizi yapabildiğimiz ve namazımızı kılabileceğimiz bir camimiz olacak. Burayı tıpkı İstanbul'daki camilerimiz gibi gelecekte de rahatça kullanabileceğimiz aynı zamanda geçmişten izleri taşıyan, atalarımızın miras bıraktığı değerli eseri insanlara tanıtmanın onurunu yaşayacağız. Yerli inanç ve tarihsel turizme açık bir alan olacak"



1950 yıllara kadar bayram ve özel günlerde kullanılmış

2. Murad Cami'nde süren çalışmalara başkanlık eden Uzman Sanat Tarihçisi Dilek Kaçar, ekibiyle birlikte restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere yoğun tempoyla çalışıyor. 2. Murad Cami hakkında bilgiler veren Dilek Kaçar ise, şu bilgileri paylaştı:

"Üzerine bulunduğumuz Sultan 2. Murad Cami, 1429 yılında Sultan 2. Murad'ın emriyle inşa ediliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden biz burayla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Yukarıda gördüğümüz kale şehrin ana merkezi ve Bizans Dönemi'nde yapılıyor. Selçuklular zamanında Afşin Bey tarafından fetih ediliyor. Daha sonra Osmanlı Dönemi'nde 2. Murad tarafından fetih ediliyor. Orada Osmanlı yerleşkesi olduğunu biliyoruz. 400'e yakın ev, zaviye, hamam, tepede bir cami ve kalenin dışında yapılmış ikinci bir cami olarak burayı yaptırdığını biliyoruz. Kanuninin seferi sırasında bu camiye uğradığını biliyoruz ve burada namaz kıldı. Cami o dönemin çok tipik örneklerinden ve çok büyük ölçekli bir cami değil. Yamaca yaslanılarak yapılmış bir cami. Bölgenin traverten taşıyla yapılmış ve merkezi sekizgen bir kasnak üzerinde tek kubbeyle yükseltiliyor. 1950 yıllara kadar bayramlarda ve özel günlerde buraya gelip aşure aylarında aşure veya kurban kestiklerini biliyoruz".