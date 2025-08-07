Video Yaşam Kapadokya'da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video
Kapadokya'da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video

Kapadokya'da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video

07.08.2025 | 09:06

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, bu yıl da göz kamaştırıcı etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Balon Festivali, 7-10 Ağustos tarihleri arasında 27 farklı ülkeden gelen 38 sıcak hava balonunu Kapadokya semalarında buluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Göreme beldesindeki festival alanında sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi. Rengarenk ve özel şekilli balonlar, Kapadokya'nın eşsiz peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülerek görsel bir şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı büyük bir ilgiyle takip etti. Nevşehir Valisi Ali Fidan, etkinlikte yaptığı açıklamada Kapadokya'nın balon turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Vali Fidan "Bugün 27 ülkeden gelen özel tasarımlı 38 balonla semalarımız şenlendi. 2024 yılı itibariyle balon uçuşları hem uçuş sayısı hem de yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi balona binmişti. Bu yılın ilk 7 ayında yolcu sayısında yüzde 10, uçuş sayısında ise yüzde 4 artış yaşandı. 2025 sonunda yeni bir rekor daha kıracağımızı memnuniyetle görüyoruz." Vali Fidan, tüm vatandaşları ve ziyaretçileri bu büyüleyici coğrafyayı havadan izlemeye davet etti.

FESTİVAL BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR
Balon Festivali organizasyon yetkilisi Halis Aydoğan ise "Kapadokya'da yılın 250 günü balon uçuşları yapılabiliyor. Bu altıncısı düzenlenen Balon Festivali'mize 27 ülkeden 38 özel balon katıldı. Her yıl büyüyerek ilerleyen bu organizasyona verdikleri destek için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İlginin her yıl artması bizleri çok mutlu ediyor."

Figürlü balonu ile Polonya'dan gelen Pilot Le Andreo "Bu yıl Kapadokya'ya ikinci gelişim. Her şey muhteşem görünüyor" ifadelerini kullandı.
Balon festivalini izlemek için gelen Serkan Genç de yaptığı açıklamada "Burada her şey çok güzel ve farklı bir atmosfer var" dedi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 10 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDİYOR
Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 10 Ağustos'a kadar müzikten tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere ve atölye çalışmalarına kadar 400'e yakın etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler yalnızca Nevşehir halkından değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiden de büyük ilgi görüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapadokya’da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video 06:36
Kapadokya'da Balon festivali başladı: 27 ülkeden 38 balon gökyüzünü süsledi | Video 07.08.2025 | 09:06
Düğün konvoyunda lastik yakarak trafik magandalığı yapan sürücüye ceza yağdı | Video 00:42
Düğün konvoyunda lastik yakarak trafik magandalığı yapan sürücüye ceza yağdı | Video 07.08.2025 | 09:06
Şişli’de trafikte yumruklu saldırı kamerada | Video 00:11
Şişli'de trafikte yumruklu saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 09:02
Hatay Dörtyol’da motosiklet kazası: 2 yaralı | Video 00:23
Hatay Dörtyol’da motosiklet kazası: 2 yaralı | Video 07.08.2025 | 08:55
Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada | Video 02:10
Otomobiliyle, çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! Korkunç anlar kamerada | Video 07.08.2025 | 08:36
31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı | Video 00:32
31 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı | Video 07.08.2025 | 08:15
Muğla’da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video 01:28
Muğla'da acı olay: 9 yaşındaki Ali, kaldıkları otelin havuzunda boğuldu! | Video 06.08.2025 | 17:04
Hastanede ’tavuk’ operasyonu | Video 00:22
Hastanede 'tavuk' operasyonu | Video 06.08.2025 | 16:16
Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video 02:06
Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video 06.08.2025 | 15:53
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 03:27
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 06.08.2025 | 15:46
Tokat’ta orman yangını | Video 01:49
Tokat'ta orman yangını | Video 06.08.2025 | 15:30
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 03:01
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 06.08.2025 | 14:37
Kağıthane’de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 02:02
Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 06.08.2025 | 14:37
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 03:39
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 06.08.2025 | 14:20
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 03:39
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 06.08.2025 | 14:18
Bağcılar TEM Otoyolu’nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video 00:36
Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video 06.08.2025 | 13:49
Tokat’ta 12 yıl önceki bebek cinayeti davasında anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Tokat'ta 12 yıl önceki bebek cinayeti davasında anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video 06.08.2025 | 13:17
Bursa’da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 00:37
Bursa'da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 06.08.2025 | 13:12
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06:01
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06.08.2025 | 13:10
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 00:48
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 06.08.2025 | 13:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY