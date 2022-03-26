Video Yaşam Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video
Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video

Kar kürümeye gelen kepçe, 3 metre kar kalınlığının içinde kayboldu | Video

26.03.2022 | 14:39

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Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışının ardından ekipler, kardan kapanan yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kapalı köy yolunu açmak için gelen kepçe, 3 metreyi aşan kar kalınlığının içinde kayboldu.

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Kastamonu'da birkaç gündür kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle özellikle yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 3 metreyi buldu. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu'nun önde gelen Ilgaz Dağı, Küre Dağları ve Yaralıgöz Dağı'nda bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köylerin yolunu ekipler açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Karla mücadele çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü İnebolu ilçesinde Hacıibrahim köyü ile Deliktaş köylerinin yolunu ulaşıma açabilmek için ekipler seferber oldu. Bölgeye yönlendirilen kepçe, kar kürüme çalışmaları sırasında yaklaşık 3 metre kar yüksekliği içerisinde kayboldu. Kepçenin yetersiz kalması üzerine bölgeye portatif sevk edildi. Portatif ile yol ulaşıma açılabildi.

Karla mücadele çalışmalarını İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da yerinde takip etti. Baycar, iki metreden fazla kar kütlelerini temizleme çalışmasında karla mücadele ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını kaydetti.

Kaymakam Baycar, Hacıibrahim köyü ve Deliktaş köyünde yol açma çalışmalarının ardından kay sakinlerini de ziyaret ederek, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

KASTAMONU'DA YOLU KAPALI KÖY SAYISI 37'YE DÜŞTÜ
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 37 köy yolu açılmaya çalışılıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

İlçelerden Şenpazar, Çatalzeytin ve Ağlı'da birer, Azdavay'da 7, Devrekani ve Bozkurt'ta 5'er, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 4, Küre'de 10 olmak üzere 37 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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