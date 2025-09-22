Kar ve fırtına çobanı yaylada yakaladı! Sürüsüyle mahsur kalan çoban kurtarıldı | Video
Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası'nda bir çoban sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. Aniden bastıran kar karşısında sürüsüyle ilerlemekte güçlük çoban, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yol güzergahını ekiplere tarif ederek çalışmalara destek veren Karaaslan, "Şu an 3 bin rakımda bulunan Üzengili Köyü Sarı Çiçek Yaylası'ndayız. Bir çoban yaylada sürüsüyle birlikte mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinden makine talep edildi. Makine şu an geldi, çalışmaya başladı. Bölgede kar bir hayli fazla" şeklinde konuştu.
