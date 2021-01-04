Video Yaşam Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video

Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video

Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video
04.01.2021 | 16:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi | Video 01:22
El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi | Video 04.01.2021 | 17:18
Gaziantep'te yürek yakan facia! İşten dönen baba evde, karısı ve 2 aylık bebeğinin cesedini buldu | Video 00:55
Gaziantep'te yürek yakan facia! İşten dönen baba evde, karısı ve 2 aylık bebeğinin cesedini buldu | Video 04.01.2021 | 17:16
Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:32
Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 04.01.2021 | 16:53
Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor 06:35
Antalya'nın Süper ninesi tüm boksörlere meydan okuyor 04.01.2021 | 16:32
Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:32
Karabük'te para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 04.01.2021 | 16:35
Son dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den duruşma sonrası zehir zemberek açıklamalar | Video 01:40
Son dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den duruşma sonrası zehir zemberek açıklamalar | Video 04.01.2021 | 15:48
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası ve avukatı Rezan Epözdemir'den duruşma sonrası flaş açıklamalar | Video 02:10
SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası ve avukatı Rezan Epözdemir'den duruşma sonrası flaş açıklamalar | Video 04.01.2021 | 15:41
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza | Video 01:28
Kısıtlamada fuhuş pazarlığı yapan kadına 3 bin 577 TL ceza | Video 04.01.2021 | 15:42
SON DAKİKA! Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Pınar Gültekin'in babasından hakime... | Video 01:24
SON DAKİKA! Pınar Gültekin cinayeti davasında flaş gelişme! Pınar Gültekin'in babasından hakime... | Video 04.01.2021 | 15:28
Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video 01:47
Son dakika! 2021 yılı memur, emekli, polis, hemşire, öğretmen, avukat en düşük maaşları belli oldu | Video 04.01.2021 | 15:22
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video 01:11
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı | Video 04.01.2021 | 15:12
Başıboş at trafiği birbirine kattı | Video 01:36
Başıboş at trafiği birbirine kattı | Video 04.01.2021 | 14:55
Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler Araca zarar verip başını... dedi | Video 06:52
Karısını bayıltana kadar döven kocadan akılalmaz sözler "Araca zarar verip başını..." dedi | Video 04.01.2021 | 14:07
Sultangazi'de mucize kurtuluş: Şans eseri ölümden böyle döndü | Video 00:42
Sultangazi'de mucize kurtuluş: Şans eseri ölümden böyle döndü | Video 04.01.2021 | 14:30
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç: Şanssız kız diye çekin | Video 02:30
Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasına yakalanan genç: Şanssız kız diye çekin | Video 04.01.2021 | 14:31
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davasında Avukat Epözdemir'den flaş bilirkişi raporu açıklaması | Video 05:05
Son dakika! Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayeti davasında Avukat Epözdemir'den flaş bilirkişi raporu açıklaması | Video 04.01.2021 | 13:58
Son dakika! Kırşehir'de cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:07
Son dakika! Kırşehir'de cesetleri toprak altından çıkartılan genç çiftten Vildan İ. son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2021 | 13:21
İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video 01:31
İstanbul Silivri'de eski koca dehşeti! Kayınvalide ve kayınbiradere silahlı saldırı | Video 04.01.2021 | 12:48
İstanbul Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı | Video 01:31
İstanbul Kağıthane'de motosikletli trafik polisi kaza yaptı | Video 04.01.2021 | 12:39
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 06:04
Barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı | Video 04.01.2021 | 11:46

Karabük’te bir markette alışveriş yapan müşterinin artan para üstünü alan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir markette alışveriş yapan bir kadın aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi. Kasiyere 100 TL veren kadın müşteri, satın aldığı ürünleri poşete koymak için aldığı para üstünü kenara bıraktı. Daha sonra kenara bıraktığı paranın tamamını aldığını zanneden kadın 50 TL'yi kasada unutarak marketten ayrıldı.


Arkadan gelen başka bir yaşlı kadın, unutulan 50 TL'yi fark ettirmeden eline alıp çantasına koydu. O anlar marketin güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.


'Haberi yokmuş gibi davrandı'
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde para üstünü unutan kadın, 20 saniye sonra parasının eksik olduğunu fark edince geri döndüğü görülüyor. Sağına soluna bakınan kadın düşürdüğünü zannettiği parasını bulamayıp olay yerinden ayrılırken, yaşlı kadının hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranması dikkat çekti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA