Karaman'da apartmanın son katında korkutan yangın | Video

14.08.2025 | 12:24

Karaman'da 7 katlı apartmanın son katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 4. TOKİ konutlarındaki 7 katlı B1-1 bloğun son katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla adrese elektrik ve doğalgaz firmalarının ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sebebiyle evlerinden dışarı çıkan birçok vatandaş o anları film izler gibi seyretti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonrasında yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı anda dairede kimsenin olmaması muhtemel bir üzücü olayın önüne geçti. Yangının elektrikten kaynaklı çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, tahkikat başlatıldı.
