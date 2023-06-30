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Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video

Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video

30.06.2023 | 09:44

Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı. Trafik ekipleri sürücüleri hem uyardı, hem de emniyet kemeri takmadıkları için cezai işlem yaptı.

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karma trafik ekipleri, il genelinde seyahat eden tüm yol kullanıcılarının emniyet kemeri takması, seyir halinde araç sürücülerinin cep telefonu kullanmaması, süratli araç kullanımının engellenmesi, yorgun ve uykusuz araç kullanımının önüne geçilmesine yönelik uygulama yaptı.

Yapılan denetimlerde araçları durduran ekipler, özellikle emniyet kemeri takma konusunda sürücüleri uyardı. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takamayan sürücüler, önce uyarıldı. Ardından emniyet kemeri takmadıklarından dolayı cezai işlem yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısı yapılan trafik denetimlerinde sürücülerin bayramlarını kutlayan ekipler, sürücülere bilgilendirme broşürü de dağıttı. Kars'ta trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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