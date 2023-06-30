Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı. Trafik ekipleri sürücüleri hem uyardı, hem de emniyet kemeri takmadıkları için cezai işlem yaptı.
Yapılan denetimlerde araçları durduran ekipler, özellikle emniyet kemeri takma konusunda sürücüleri uyardı. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takamayan sürücüler, önce uyarıldı. Ardından emniyet kemeri takmadıklarından dolayı cezai işlem yapıldı.
Kurban Bayramı dolayısı yapılan trafik denetimlerinde sürücülerin bayramlarını kutlayan ekipler, sürücülere bilgilendirme broşürü de dağıttı. Kars'ta trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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