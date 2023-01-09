Kartal’da 2 genç kadını öldüren şüpheli: "Kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim" | Video
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Kartal’da 23 yaşındaki Dilara Gültay ve kız arkadaşı Cansu Demirel’i öldüren, ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli Mustafa P.’nin cinayetin ardından polisi arayarak, ‘kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim’ şeklinde ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
"KIZ ARKADAŞIMI ÖLDÜRDÜM, İNTİHAR ETTİM"
Gültay'ın eski sevgilisi olan ve bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P.(24) isimli şüphelinin sabah saat 09.23 sıralarında polis merkezini arayarak kız arkadaşının kendisini aldattığını öne sürdüğü, 'kız arkadaşımı öldürdüm, intihar ettim' diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Dilara Gültay'ın ailesinin ise, 'dün kayıp ihbarı verdik, şimdi arkadaşının evinin önündeyiz, arkadaşı kızlara bir şey yaptım demiş ve evden kaçmış, kapıyı açan yok kızları öldürmüş olabilir' şeklinde ihbarda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
KAYIP İHBARI VERİLMİŞ
Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda bulunduğu, Cansu Demirel'in cansız bedeninin oturma odasında olduğu ve boğaz kısmında derin kesikler olduğu belirtildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Dilara Gültay'ın noterde katip olarak çalıştığı, Cansu Demirel'in elektronik firmasında çalıştığı öğrenildi. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında suç kaydı bulunan şüpheli Mustafa P.'nin ise Pendik'te bir restoranda çalıştığı bilgisine ulaşıldı.