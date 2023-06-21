Video Yaşam Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video

21.06.2023 | 11:37

Kartal'da TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten su kanalına uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

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Olay sabah 10.00 sıralarında Kartal TEM otoyolu bağlantı yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Fatih Mehmet Kocaman, seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan inşaat halindeki ses bariyerlerini aştıktan sonra metrelerce yükseklikten su kanalına uçtu. Kaza esnasında bariyer yapımında çalışan işçiler ise savrulan otomobilden son anda kaçarak yaralanmaktan kurtuldu.

Kazanın etkisiyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı atlatan sürücüye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralı sürücü ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Kartal Tem bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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