Kartal'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı | Video
Kartal'da TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten su kanalına uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazanın etkisiyle araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı atlatan sürücüye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralı sürücü ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Kartal Tem bağlantı yolu Sancaktepe istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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