Video Yaşam Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video
Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video

Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video

09.10.2024 | 14:23

Kartal'da bir binanın altıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümü üzerine aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, İstanbul Kartal'da sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, öğretmen olarak görev yapan bir kadın sabah saatlerinde 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının düştüğü alana emniyet şeridi çekerek kontrol altına aldı. Şüpheli görülen ölüm nedeniyle öğretmen kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı kelepçelenerek gözaltına alındı. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 00:57
Antalya'da fuar alanına girip dron kovalayan köpek gülümsetti | Video 09.10.2024 | 15:24
Kartal’da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 04:20
Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 14:23
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada 09.10.2024 | 11:38
Oba Makarna’daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 00:49
Oba Makarna'daki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 09.10.2024 | 11:21
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 00:20
Otobüs şoförü direksiyon başında video izledi | Video 09.10.2024 | 11:12
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 00:17
Drift atıp o anları kayda aldıran sürücüye 33 bin lira ceza | Video 09.10.2024 | 11:06
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 00:19
Bursa’da 5 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada | Video 09.10.2024 | 11:06
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 00:25
Ankara’da doğalgaz borusundaki patlama sonrası çıkan alevler paniğe sebep oldu | Video 09.10.2024 | 11:06
İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 03:52
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37
Kayseri’de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 00:32
Kayseri'de otoyola merdiven düştü! Korku dolu anlar kamerada... 09.10.2024 | 09:10
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 02:09
Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çalan şahıslar tutuklandı | Video 09.10.2024 | 08:45
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 02:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı | Video 09.10.2024 | 08:45
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 03:04
Yalova’daki taciz olayının zanlısı suçlamaları kabul etmedi | Video 09.10.2024 | 08:44
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 01:26
Kamyondan devrilen tomruklar otomobilin üzerine devrildi: Sürücü hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 08:44
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 00:36
Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti | Video 09.10.2024 | 08:44
Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 01:53
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 08.10.2024 | 16:58
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 01:54
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 08.10.2024 | 16:15
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 02:43
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 08.10.2024 | 16:15
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:43
Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 08.10.2024 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA