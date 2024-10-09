Kartal'da şüpheli ölüm: 6. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti | Video 09.10.2024 | 14:23 Kartal'da bir binanın altıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümü üzerine aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul Kartal'da sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, öğretmen olarak görev yapan bir kadın sabah saatlerinde 6'ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının düştüğü alana emniyet şeridi çekerek kontrol altına aldı. Şüpheli görülen ölüm nedeniyle öğretmen kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı kelepçelenerek gözaltına alındı. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.