Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti. Şahıs, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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