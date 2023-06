Kayınpederin damadını vurduğu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.06.2023 | 10:08 Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayınpederinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden damat ile babasının ağır yaralandığı o anlara ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde A.T. adlı vatandaş, Tatvan ilçesinde bulunan sanayi sitesinde damadı Ö.A. ve dünürü N.A. ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder A.T., silahla damadı ve dünürüne ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan damat Ö.A. hayatını kaybederken, dünür ise tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayınpeder A.T. ise halen aranıyor.