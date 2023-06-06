Video Yaşam Kayınpederin damadını vurduğu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kayınpederin damadını vurduğu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kayınpederin damadını vurduğu o anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.06.2023 | 10:08

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayınpederinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden damat ile babasının ağır yaralandığı o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde A.T. adlı vatandaş, Tatvan ilçesinde bulunan sanayi sitesinde damadı Ö.A. ve dünürü N.A. ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder A.T., silahla damadı ve dünürüne ateş edip olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan damat Ö.A. hayatını kaybederken, dünür ise tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayınpeder A.T. ise halen aranıyor.

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