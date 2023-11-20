Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışı etkili oldu.
Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile Erciyes Dağı'nın zirvesinde, kar yağışı etkili oldu. 3 bin 917 metre yüksekliğe gece saatlerinde yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanı da beyaza bürüdü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu 20.11.2023 | 10:27
01:35
Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 20.11.2023 | 10:29
00:35
Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video 20.11.2023 | 10:04
06:17
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video 20.11.2023 | 10:02
00:40
Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.11.2023 | 10:02
01:50
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu | Video 20.11.2023 | 09:53
00:51
08:10
Erzurum beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
03:18
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video 20.11.2023 | 09:53
01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
01:14
Ereğli'de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video 20.11.2023 | 09:33
01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:30
00:36
00:36
Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video 20.11.2023 | 09:22
01:55
00:59
Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek | Video 20.11.2023 | 08:59
07:47
02:10
Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video 20.11.2023 | 08:26
01:28
Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 çocuk aranıyor | Video 20.11.2023 | 08:26