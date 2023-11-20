Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile Erciyes Dağı'nın zirvesinde, kar yağışı etkili oldu. 3 bin 917 metre yüksekliğe gece saatlerinde yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanı da beyaza bürüdü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.