Kayseri'de öğretmenden öğrenciye dayak iddiasına idari soruşturma başlatıldı | Video

Kayseri'de Rauf Denktaş Ortaokulu'nda birinin diğerine dört göz diyerek alay etmesi nedeniyle iki kız öğrenci arasında kavga çıktı. İddiaya göre kavgayı ayrıması gereken öğretmen öğrencilerden E.İ'yi dövdü. Öğrenci ve ailesi öğretmenden şikayetçi olurken, Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Talas İlçesinde bulunan Rauf Denktaş Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi E. İ, ile sınıf arkadaşı arasında okul koridorunda başlaşan kavga sınıfta devam etti. E.İ'nin gözlükleri ve kronik hastalığıyla alay edilmesi üzerine çıkan kavgaya öğretmen Serap D, müdahale etti.

"SAÇIMDAN TUTUP KAFAMI DUVARA ÇARPTI"

Küçük yaşta geçirdiği havale nedeniyle kronik dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan E.İ, arkadaşının kendisine dört göz dediğini belirterek; "Arkadaşlarım sürekli beni dışlıyorlar. Gözlüklerimle ve hastalığımla dalga geçiyorlar. Sınıf arkadaşım dört göz diyerek benimle yine alay etti. Saçımı tutarak beni yere yatırdı. Bende kendimi savundum. Ama öğretmenimiz Serap D, beni dinlemeden onu savundu. Öğretmenim neden beni dinlemiyorsunuz dedim ama öğretmenim saçımı tutarak kafamı duvara vurdu. Vücudum kapının bir tarafında kafam diğer tarafta kaldı. Ben kapıya sıkıştırılınca saçımın ucu bu sırada kavga etiğim öğrencinin elinde kaldı. Öğretmenim sonra beni sıraya yatırarak dövdü. Koşarak idarenin olduğu yere gidip memur odasından telefon istedim. Telefonu alırken öğretmenim bana orada da ellerimi tutarak engel oldu. Bu kez de öğretmenler odasına gidip ailemi aramak için telefon istedim. Orada da Muzaffer hoca elini yumruk yaparak üzerime yürüdü. Bana 'Sen kimsin nasıl böyle bir şey yaparsın engelli' dedi" diye konuştu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E.İ'nin yoldan geçen bir kadının cep telefonuyla 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine çocuk şube polisleri sevk edildi. E.İ ve ailesi öğretmen Serap D ve öğrenciden şikayetçi olurken, E.İ'nin kavga ettiği öğrencinin ailesi de E.İ' den şikayetçi oldu. E.İ'nin annesi Ayşe İ; "Ben daha öncede Milli Eğitime şikayette bulundum. Benim çocuğumu dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığı olduğu için öğretmenleri aşağılıyor ve diğer velilere konuyu taşıyor" dedi. E.İ ve annesi doktor raporu için adli tabipliğe götürülürken, okulun beden eğitimi öğretmeninin okuldan uzakta bir noktada bulunan aileyi an be an takip etmesi ise dikkat çekti. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise okulda yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlattı.