Kayseri'de zincirleme trafik kazası! 10 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı | Video 16.03.2023 | 12:25 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 otomobil birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.