Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video

12.08.2025 | 10:33

Hatay'da otomobil çarpışan motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün parmağının yok olduğunun fark edilmesi üzerine olay yerinde arama çalışması başlatıldı ve gece karanlığında telefon feneriyle bulunan parmak hastaneye götürüldü.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halde ilerleyen otomobil ile aynı şeritte olan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücü H.A.'yı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken parmağının bir parçasının koptuğunu fark etti. Yaralı sürücü H.A. hastaneye götürülürken vatandaşlar kopan parmağı aramaya başladılar. Kaza yerinde kopan parmağı arayan görevliler, yolu kapatarak telefon fenerleriyle arama yaptılar. Motosiklet sürücüsü H.A'nın kopan parmağını bulan görevliler, parmak canlı kalsın diye buz küplerinin içine koyarak hastaneye götürdü. Vatandaşların telefon feneriyle kopan parmağı aradıkları anlar kameraya yansıdı.

"KAZA SONRASI KOPAN PARMAĞI, TELEFON FENERİYLE ARAMA BAŞLADILAR"
Kaza sonrası kopan parmağın telefon feneriyle aranarak bulunduğunu ifade eden meraklı vatandaş Utku Kartal, "Ben buraya alışveriş yapmak için markete geldim. İçerideyken büyük bir ses geldi. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Baya kalabalık oluştu. Kaza sonrası kopan parmağı, telefon feneriyle arama başladılar. Motosiklet sürücüsünün parmağı kopmuştu. Kopan parmağı telefon feneriyle arayıp buldular. Parmağı bulduktan sonra canlı kalsın diye buzun içine koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

