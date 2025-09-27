Kepsut'ta orman yangını başladı | Video 27.09.2025 | 16:31 Balıkesir'in Kepsut ilçesinde trafik kazası sonrası yanan otomobilden ormana sıçrayan yangın için itfaiye ve orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Kepsut ilçesinin Kayaeli Mahallesi yakınlarında kaza yapan otomobilden sıçrayan alevler ormana sirayet etti. Yangın sonrası çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladılar.