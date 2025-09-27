Kepsut'ta orman yangını başladı | Video
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde trafik kazası sonrası yanan otomobilden ormana sıçrayan yangın için itfaiye ve orman ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kepsut'ta orman yangını başladı | Video 27.09.2025 | 16:31
