Video Yaşam Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video

06.08.2025 | 15:46

Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda uçak ve helikopterle müdahale edilirken, alevler büyük oranda kontrol altına alındı.

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Keşan ilçesi Yeni Muhacir Beldesi yakınlarında öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İlk olarak makilik ve anızlık bölgede etkili olan alevler, ardından ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ekibiyle birlikte, yangın söndürme uçaklarıve helikopterler sevk edildi. Havadan yapılan yoğun müdahaleyle birlikte, karadan da Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere karşı yoğun mücadele verdi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler rüzgarın yön değiştirmesine karşı teyakkuzda bekliyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
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