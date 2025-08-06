Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video
Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda uçak ve helikopterle müdahale edilirken, alevler büyük oranda kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ekibiyle birlikte, yangın söndürme uçaklarıve helikopterler sevk edildi. Havadan yapılan yoğun müdahaleyle birlikte, karadan da Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere karşı yoğun mücadele verdi.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler rüzgarın yön değiştirmesine karşı teyakkuzda bekliyor.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:27
01:49
Tokat'ta orman yangını | Video 06.08.2025 | 15:30
03:01
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 06.08.2025 | 14:37
02:02
Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 06.08.2025 | 14:37
03:39
03:39
00:36
01:17
00:37
Bursa'da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 06.08.2025 | 13:12
06:01
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06.08.2025 | 13:10
00:48
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 06.08.2025 | 13:09
01:53
Gaziantep'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.08.2025 | 12:07
01:01
Çorlu'da otobüs kazası kamerada: 1 yaralı | Video 06.08.2025 | 12:01
00:54
6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video 06.08.2025 | 11:43
03:33
00:32
00:46
Elon Musk'ın ‘Starlink uydu zinciri' Erzincan semalarında görüldü | Video 06.08.2025 | 10:42
00:37
Denizli'de ormanı ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak | Video 06.08.2025 | 10:42
02:11
Aynı kavşakta göz göre göre kazalar güvenlik kamerasında | Video 06.08.2025 | 10:33
00:53
Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video 06.08.2025 | 10:12