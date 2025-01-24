Kick boks maçında kavga ring dışına taştı! Kavga anları kamerada | Video
Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndaki bir müsabakada, hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 1’i hakem 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifade için polis merkezine götürüldü.
Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 1'i hakem olmak üzere 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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