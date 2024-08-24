İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada!

İstanbul’da bir kiliseden Haç çalan hırsız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Haç bulundu ve kiliseye teslim edildi. Hırsızın Haç’ı sevgilisine hediye etmek için çaldığı ortaya çıktı.