Video Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada!
İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada!

24.08.2024 | 11:10

İstanbul’da bir kiliseden Haç çalan hırsız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Haç bulundu ve kiliseye teslim edildi. Hırsızın Haç’ı sevgilisine hediye etmek için çaldığı ortaya çıktı.

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