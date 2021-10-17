Kilis’te kandillerin vazgeçilmez kurabiyesi

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Kilis’te, yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor.
Kilis'te tatlıcılar tarafından üretilen Kilis yöresine özgü kurabiye, yağ, şeker, un ve irmik ile yapılıyor. En çok kandiller gecelerinde evlerde tüketilen hayrat olarak dağıtılan kurabiyenin kilosu 25 TL'den satılıyor.
Kurabiye üreticisi Atilla Bekan, yağ, şeker, un ve irmik ile yapıldığını ifade ederek, "Kilis'te genellikle kandil günlerinde evlerde tüketilen, hayır sahipleri yakınları için kurabiyeleri alarak dağıtır. Kurabiyenin kilosu 25 TL, ortalama 25-30 arasında kurabiye sığar bir kiloya, Kilis kurabiyesi büyük olmaz ufak olur. Üzerine de tepsiye yapılarak konduktan sonra iri fıstık konur" dedi.