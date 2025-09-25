Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu!

25.09.2025 | 22:39

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Efe Değişmiş isimli yarışmacı, 300 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı. Yarışmacı karşısına çıkan Osmanlı sorusuna cevap vermedi, ancak cevabı izleyiciler dahil herkesi şaşırttı. İşte o soru!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
Burdur’da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım! | Video 03:03
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: "Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım!" | Video 25.09.2025 | 16:34
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04
Çorum’da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 03:54
Çorum'da petshop dükkanında işlenen cinayetin 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 25.09.2025 | 15:47
Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdü! Korku dolu anlar kamerada | Video 05:19
Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adamı raylara düşürdü! Korku dolu anlar kamerada | Video 25.09.2025 | 15:31
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 06:53
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 25.09.2025 | 15:11
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 00:47
Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video 25.09.2025 | 14:25
TikTok’ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 05:20
TikTok'ta bir skandal daha: 6 yaşındaki oğluyla para için dans etti! | Video 25.09.2025 | 12:51
TIR şoförüne ’neden aracımıza çarptın’ deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video 01:39
TIR şoförüne 'neden aracımıza çarptın' deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video 25.09.2025 | 12:47
Polisi görünce arıza yaptığı gerekçesiyle aracını emniyet şeridine çekti, ehliyetsiz olduğu çıktı! | Video 00:47
Polisi görünce arıza yaptığı gerekçesiyle aracını emniyet şeridine çekti, ehliyetsiz olduğu çıktı! | Video 25.09.2025 | 11:42
Anne ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:30
Anne ve 3 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.09.2025 | 11:34
Kağıthane’de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 02:52
Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video 25.09.2025 | 11:00
Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video 02:59
Feci kaza kamerada: Genç kadının ölümden kılpayı kurtulduğu kazada sürücü alkollü çıktı | Video 25.09.2025 | 10:41
’Polis çağır’ dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi’de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video 02:01
'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video 25.09.2025 | 10:02
Ankara’da korkunç olay: Beton mikserinin ezdiği adam hayatını kaybetti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:31
Ankara'da korkunç olay: Beton mikserinin ezdiği adam hayatını kaybetti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 25.09.2025 | 09:48
Ardahan’da gün doğumu mest etti | Video 00:49
Ardahan’da gün doğumu mest etti | Video 25.09.2025 | 09:40
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 00:22
‘Altın’ dolandırıcıları suç makinesi çıktı: 3 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:27
Mardin’de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 00:12
Mardin'de silahlı ve sopalı kavga kamerada: 3 yaralı | Video 25.09.2025 | 08:26
Çorum’da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 01:35
Çorum'da petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı | Video 25.09.2025 | 08:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY