Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı!

06.11.2025 | 23:30

ATV’nin sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bu hafta başarılı performanslar heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan yarışmacı, 200 bin TL değerindeki 9’uncu soruda karşısına çıkan Osmanlı sorusuna ne yanıt verdi? İşte Milyoner’e damga vuran o soru!