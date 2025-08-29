Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu
ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bugün de izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, seyirci jokeri sonrası elendi. Yarışmacı, ‘rüyamda gördüğüm gibi oldu’ diyerek programa adeta damga vurdu. İşte o anlar!
