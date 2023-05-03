Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ev sahibi, 6 yıl önce kiraya verdiği evine girdiğinde gördüğü manzarayla adeta şaşkına döndü. Eşyalı olarak kiraya verdiği evinde eşyalarının olmadığını, kapıların, döşemelerin, dolapların, muslukların, sayaçların, prizlerin ve kalorifer peteklerinin yerinden söküldüğünü, duvarlara zarar verildiğini gören ev sahibi, "Burayı yeniden yaptırmam, yeniden eski haline getirmem mümkün değil. Burada hatırlarım vardı" dedi.
"BÜTÜN KAPILARI SÖKMÜŞ, YAKMIŞ"
1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Hikmet Efe, "45 yıl ben bu evde oturdum. Başka bir eve taşındım ve evi kiraya vermek istedim. Başkaları da bu evden faydalansın dedim ama keşke vermeseydim. 2017 yılında evi, bu şahsa kiraya verdim. İlk 1-2 ay kirayı ödedi. Ondan sonra ödememeye başladı. Belli bir zaman sonra mahkemeye verdim çıkartmak için ama evin içinin böyle olduğunu bilmiyordum. Bu kişi çıktıktan sonra eve gireyim dedim. Evi bu halde gördüm. Evin aşağı katına da gireyim dedim. Aşağıda da kiracım çıkmıştı. Bütün kapıları sökmüş, yakmış. Yer döşemelerini sökmüş, onları da yakmış" dedi.
"BEDDUA ETMEYECEĞİM"
Yaklaşık 200 bin lira zararının olduğunu ifade eden Efe, "Bundan sonra bu evi adam etmek mümkün değil. Uyuşturucu kullananlar mı artık bilmiyorum, burayı mesken edinecek. Burayı yeniden yaptırmam, yeniden eski haline getirmem mümkün değil. Burada hatırlarım var tabii ki. Eşyalarım vardı. Evden çıkarken yardım olsun diye o kişiye bırakmıştım. Buzdolabı, çamaşır makinesi de bırakmıştım. Hepsini almış götürmüş, ahşap olanları yakmış ve bu hale sokmuş. Allah'ından bulsun diyeceğim, ona da yazık. Yine de beddua etmeyeceğim. Allah ıslah etsin, Allah bildiği gibi yapsın" diye konuştu. Kombisinin de zarar gördüğünü dile getiren Efe, "Ben bu evden çıkmadan önce kombi takalım, kombimiz olsun dedik. Sobayı kaldırıp, kombiyle ısınalım dedik. O vaziyette ona bıraktım. Kombiyi de sökmüş. Radyatörleri sökmüş, kimilerini dağıtmış. Şuan bu evde oturulacak bir hal yok" sözlerine ekledi.
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