Video Yaşam Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video
Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video

Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video

28.02.2025 | 13:57

Kırıkkale'de güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırı ihlallerinin kazalara davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırını aşmaları sonucu yaşanan kazalar gözler önüne serildi.

Kaletepe Mahallesi Kırgız Caddesi'nde meydana gelen kazada, R.T. yönetimindeki 06 HRM 64 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak beton duvara çarptığı kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu N.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kazalarla ilgili yaptığı açıklamada trafikte dikkatin önemine vurgu yaparak, "Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık" ifadeleriyle sürücüleri uyardı. Açıklamada hız sınırlarına uyulması ve dikkatin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırıkkale’de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 00:56
Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 13:57
Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 06:25
Şırnak’ta nefes kesen çığ tatbikatı | Video 28.02.2025 | 13:40
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 03:32
Esenyurt’ta iş yerine molotoflu saldırı kamerada | Video 28.02.2025 | 13:33
Eskişehir’de tefeci operasyonu | Video 01:16
Eskişehir'de tefeci operasyonu | Video 28.02.2025 | 12:03
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 03:10
Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 11:39
Siirt’te hastane asansörüne zarar veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:26
Siirt'te hastane asansörüne zarar veren şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 28.02.2025 | 11:16
İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:47
İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.02.2025 | 10:37
FETÖ’den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı | Video 00:17
FETÖ'den 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Firari astsubay sahte kimlikle yakalandı | Video 28.02.2025 | 10:37
Beyoğlu’nda tekme tokat dövülen gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı | Video 03:08
Beyoğlu’nda tekme tokat dövülen gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı | Video 28.02.2025 | 09:37
Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 01:51
Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonda 80 milyon liralık kaçak oto yedek parçası ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 09:19
Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:49
Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.02.2025 | 09:19
Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 00:28
Artvin’de çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü, yolda yürüyenler son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 28.02.2025 | 09:11
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 00:50
Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı kaza kamerada | Video 28.02.2025 | 08:32
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 01:17
Okul önünde tabancayla eski eşini öldürüp, intihar etti | Video 27.02.2025 | 16:26
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 00:23
Alanya’da suç örgütüne darbe: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 15:42
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak’ta bulundu | Video 03:03
Veda notu bırakan emekli polisin cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 27.02.2025 | 15:32
Mardin’de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 01:11
Mardin'de otomobilin yayalara çarptığı kaza güvenlik kamerasında | Video 27.02.2025 | 14:52
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 04:53
Kargo ile uyuşturucu ticaretine 26 gözaltı | Video 27.02.2025 | 14:52
Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:17
Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.02.2025 | 14:03
Bağcılar’da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 02:41
Bağcılar'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 27.02.2025 | 13:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA