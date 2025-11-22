Kırıkkale'de polis ve jandarmadan "Huzur-71" uygulaması | Video
22.11.2025 | 08:51
Kırıkkale’de polis ve jandarma ekipleri tarafından "Huzur-71" uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontroller sürdürüldü.
Ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığı uygulamada, sürücü belgeleri, ruhsat, sigorta ve araç evrakları detaylı biçimde incelendi. Asayiş ekipleri, şüpheli görülen kişilere yönelik GBT kontrollerini titizlikle yaptı. Trafik ekipleri ise hız, alkol, emniyet kemeri ve diğer sürüş güvenliği unsurlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Şüpheli görülen araçlarda da arama yapıldı.
Denetimler sırasında "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan bir sürücü kısa sürede yakalandı. Ayrı bir noktada yapılan kontrolde ise üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Kural ihlali yapan sürücülere de para cezası uygulandı.
