Video Yaşam Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi | Video

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi | Video

Kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi | Video
03.05.2021 | 10:06

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Erzincan’da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan boz ayı, karlı alandan bitki örtüsünün yeşerdiği kısımlara giderken görüntülendi.

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Erzincan'da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ayıyı kamerayla uzaktan kaydedip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, 'kardeş' baksana deyip tuhaf sesler çıkaran vatandaşı fark eden boz ayı olduğu yerden uzaklaştı ve gözden kayboldu.

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