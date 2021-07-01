Video Yaşam Kısıtlamalar bitince soluğu sahilde aldılar | Video

Kısıtlamalar bitince soluğu sahilde aldılar | Video

Kısıtlamalar bitince soluğu sahilde aldılar | Video
01.07.2021 | 13:50

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Korona virüs sebebiyle uygulanan tedbirlerin kaldırılmasının ardından sahiller doldu. Beylikdüzü Gürpınar'da güneş ve kumun tadını çıkaran vatandaşlar, denize girerek kısıtlama günlerinin stresini üzerinden attı.

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Aylardır süren korona virüs kısıtlamaları 1 Temmuz itibarı ile son buldu. Durumu fırsat bilen vatandaşlar, Beylikdüzü Gürpınar sahilinde renkli görüntüler oluşturdu. Yaz aylarının da gelmesiyle ısınan havaları fırsat bilen vatandaşlar, sahilde kumun ve güneşin tadını çıkarttı. Deniz ile kavuşan çocukların eğlenceli oyunları ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Kısıtlamaların kalkmasıyla rahatlamak için yüzmeye geldiğini ifade eden Rıdvan Akengin ise, "Uzun süredir kısıtlamalar devam ediyordu ama şükürler olsun ki kaldırıldı. İnşallah yakın zamanda virüs de biter ve insanlar rahat bir nefes alırlar çünkü gerçekten insanlar çok sıkıldı" dedi.

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