Kız kaçırma kavgasında cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video
Antalya’da kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralanarak hastanede hayatını kaybeden Sefil Ünder’in ölümün ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçak bir kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Saçmaların isabet ettiği Sefil Ünder ile hayati tehlikesi ve Sultan Ünder, yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sefil Ünder, hastanede hayatını kaybederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sultan Ünder'in ise tedavisi devam ediyor. Çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ve hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı aramada olayda kullanılan av tüfeği, aynı mahallenin 5725. sokağında bir evin bahçesinde bulundu.
KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olaya karışan şüphelilerden Serkan D. ve Dursun A. ekipler tarafından Göksu Mahallesi'nde yakalanırken, Beran Ç.'nin ise yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor. Yakalanan Dursun A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde devam ederken, Serkan D. ise Cinayet Büro Amirliği'nde ki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı. Serkan D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde "Kavgaya tutuştuk, ben de av tüfeğiyle iki el ateş ederek Dursun'u aradan alıp olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.
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