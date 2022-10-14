Video Yaşam Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video
Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video

Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video

14.10.2022 | 12:08

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Antalya’da kız öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı.

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Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya Kız Meslek Lisesi öğrencileri arasında henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ç, tartıştığı H.B'yi göğsünden bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen B.Ç'nin babası İbrahim Halil Ç'de kız çocuklarının kavgasına dahil oldu. İbrahim Halil Ç.'de elinde aldığı bıçakla A.P, ve C.A, isimli kız öğrencileri kolundan ve kalçasından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciler çevre hastanelere sevk edildi. 3 öğrenciyi yaralayan B.Ç, ve babası Halil İbrahim Ç, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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