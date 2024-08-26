Kocaeli'de silahlı saldırı! Çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerine kurşun yağdıran zanlılar, arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki genci öldürdü. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.
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