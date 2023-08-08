Kocaeli'deki patlama Rusya'dan gelen gemiden tahıl indirilirken meydana gelmiş! | Video
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait depoda meydana gelen patlamanın ardından polis ekiplerinin detaylı incelemesi sürüyor. Sabotaj ihtimali de tüm detayları ile inceleniyor.
SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?
Patlamanın ardından akıllara sabotaj ihtimali gelirken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal açıklamalarda bulundu. Alana giren herkesin yüksek güvenlik önlemlerinden geçtiğini ifade eden Güldal, "Orası liman sahası. İçeriye güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Kamu görevlisi de olsa, işçi de olsa, iş sahibi de olsa giremez. Limanlardan sorumlu mülki amirlik var. Dolayısı ile güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Bütün ihtimaller değerlendirilecektir ama sabotaj ihtimali zayıf gibi" dedi.
RUSYA'DAN GELEN GEMİNİN TAHILI DA BULUNUYORDU
90 bin ton kapasiteli Derince sahası 60 kuyudan oluşuyor. 13 adet silo patlamada hasar görürken, 75 bin ton tahıl bulunuyordu. Özellikle bu sene verimin yüksek olması sebebiyle iç piyasadan da alınan tahılın bulunduğu depoda, Rusya'dan gelen tahıl gemisinden indirme yapıldığı öğrenildi. Patlamadan etkilenin ürünün ise, depoda bulunan ürünün yüzde 20'si civarında olduğu belirtildi. Ürünün bu yılın mahsulü olduğu da ifade edildi.
TMO'DA GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK PATLAMA
Daha önce TMO veya tahıl depolarında küçük çaplı patlamaların yaşandığı öğrenilirken, dün yaşanan patlamanın TMO'da yaşanan en büyük patlama olduğu belirtildi. Olayla ilgili limanda bulunan ve 24 saat çalışan tüm güvenlik kameralarının detaylı olarak incelendiği öğrenildi. Öte yandan depolama alanında havalandırma, toz toplama sistemlerinin bulunduğu ve faal olarak çalıştığı da kaydedildi. İki saatte bir sistemlerin teknik personel tarafından kontrol edildiği ifade edildi.
DIŞARIDAN MÜDAHALE ZOR, İÇERİDEN MÜDAHALE OLABİLİR Mİ?
Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu limandaki patlamaya, içeriden müdahale edilip edilemeyeceği sorusunu da TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal cevapladı. Bakanlığın talimatı ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Güldal, "İçeriden bir suiistimal veya sabotajı göz ardı etmeden değerlendirmesi yapılacak. Var mıdır, yok mudur incelemeden sonra belli olacak" diye konuştu.
"KAMYON ŞOFÖRLERİNİN SİGARA İÇİP ATTIĞINI SÖYLEYENLER VAR"
İlk bulgulara göre, patlamanın tozdan kaynaklandığı açıklanırken TMO Genel Müdürü Güldal, "Bizim silolarımız dolar, boşalır. Doldurmadan, boşaltmadan önce kontrolleri yapılır. Saatlerine kadar inceleniyor. Çok değişik şeyler de var. Kamyon şoförlerinin gezerken mazgallara sigara attıklarını söyleyen de var. Bu ihmallerden kaynaklanan bir durum olabilir. Teknik aksamın çalışıp çalışmadığı, kontrol mekanizmasının, kumanda merkezinin bunları görüp görmediği incelenecek, tespit edilecek" şeklinde konuştu.
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