Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video

26.08.2025 | 12:27

Ankara'da Lütfü S. komşu esnafın köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından gözaltına alınan Lütfü S. tutuklandı.Olay, geçen hafta cumartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Lütfü S. kendi köpeği ile kavga eden komşu esnafın köpeği Zeus'u tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin Zeus'un kulübesine tek el ateş edip ayrıldığı görüldü. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Lütfü S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

