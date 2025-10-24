Video Yaşam Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video
24.10.2025 | 13:46

Mersin'de ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan motokurye Salih Türk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Türk, "Köpek kafasını çırpabilseydi etimi koparabilirdi" dedi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı. Sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, çocuklarını almaya giden Şadiye Armut'a saldırdı. Kadını sırt kısmından ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, olay yerinden sipariş teslimatı yapmaya gelen motokurye Salih Türk'e yöneldi. Yere düşen kurye, köpeğin dişlerinden acı içinde kurtulmaya çalıştı, çevredeki kişiler ise hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda her iki kişi de yaralanarak hastanede tedavi gördü.

"KÖPEK KAFASINI ÇIRPABİLSEYDİ ETİMİ KOPARABİLİRDİ"
Saldırının ardından motokurye Salih Türk dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Türk, "Ben sipariş teslimatı için oradaydım. Sipariş teslim edeceğim müşteri de zaten olay esnasında kavgada olduğu için mecbur teslimatı yapabilmem için ayrılmam gerekiyordu. Tam o sırada çocuğun elinden köpek kaçtı ve otuz kişinin arasından çarpa çarpa bana doğru geldi. Boynunu ve başını tuttuğum için sadece ayağımda ve bacağımda delikler oluştu. Eğer köpek kafasını çırpabilseydi ve kemiğe denk gelmeseydi etimi koparabilirdi" ifadelerini kullandı.

"EN YAKIN ZAMANDA GİDİP ŞİKAYETİMİ YAPACAĞIM"
Türk, köpeğin 1,5 yıldır aşısının olmadığını öğrendiğini ve en kısa sürede şikayetçi olacağını ifade ederek, "Hayvana zarar vermek istemedim, sadece tutmaya çalıştım ama hakim olamıyordum. Şu an ilaçlardan dolayı sağlıklı düşünemedim, sürekli uyuyorum. En yakın zamanda gidip şikayetimi yapacağım" diye konuştu.

OLAY SONRASI İŞLEMLER
Saldırıya uğrayan mağdurların şikayeti üzerine Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Köpek sahibi F.I. gözaltına alınırken, el konulan köpek Mersin Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağında gözetim altına alındı. Köpek sahibine yaklaşık 7 bin lira idari para cezası uygulanırken, adli işlem başlatıldı.
