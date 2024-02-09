Küçük çocuk oyuncak kamyonuna kum doldurmasını istedi, kepçe operatörü isteğini geri çevirmedi | Video 09.02.2024 | 11:16 Bilecik'te annesiyle sokakta su patlağı çalışması gören minik Barlas elindeki oyuncak kamyona kum dökülmesini isteğini kırılmadı. Oyuncak kamyona kepçeyle kum doldurulurken, çocuğun sevinci görünmeye değerdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde muhtarlık tarafından kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle alt yapı çalışması yapılıyordu. Bu esnada oradan annesiyle geçen 3 yaşındaki minik Mehmet Barlas Tiftik elindeki oyuncak kamyonuna kepçenin kum dökmesini istedi. O esnada orada bulunan Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, çocuğun istediğini kırmadı. Kepçe operatörüne oyuncak kamyona kum dökmesinin ardından alanda çalışan başka bir işçi tarafından kamyon küçük çocuğa verildi. Büyük bir sevinçle olay yerinden ayrılan minik Barlas'ın sevinci görülmeye değerdi.

"'BENİM ARABAMI DOLDURUR MUSUNUZ' DEDİ. BİZDE KEPÇEYLE DOLDURDUK, ÇOCUĞU SEVİNDİRDİK"

Olayı İHA muhabirine anlatan Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, "Köyümüzde kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle su şebeke arızalarını tamir ediyorduk. Bu esnada bir çocuğumuz geldi elinde oyuncak arabasıyla. Adının Mehmet Parlas olduğunu söyledi ve 'Benim arabamı doldurur musunuz' dedi. Bizde kepçeyle doldurduk, çocuğu sevindirdik" dedi.