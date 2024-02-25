Küçük Rihim'in kahreden ölümü kamerada
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, kardeşleriyle birlikte koşarken bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yıkılırken, çocuğun ölüm anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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