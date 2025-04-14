Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video
İstanbul Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.
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