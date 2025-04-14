Video Yaşam Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video

Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video

14.04.2025 | 08:43

İstanbul Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

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Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. İddiaya göre arazide yürüyen gençler tarafından boş alanda hareketsiz yatan insan bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda çürümüş bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Uzun zamandır orada olduğu ve 30 yaşlarında olduğu düşünülen ceset, ekiplerin incelemesi sonrası cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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