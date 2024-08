Küçükçekmece'deki özel hastaneye silahlı saldırı! 1’i doktor 11 gözaltı | Video 16.08.2024 | 14:14 Küçükçekmece’de özel bir hastaneye yönelik geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 1’i doktor 11 kişi gözaltına alındı. Saldırının hastanenin kiralanmasıyla ilgili eski yönetimle husumet yaşayan doktor M.Y. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırıdan 4 gün önce M.Y.’nin arkadaşlarıyla hastaneye geldiği anların görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'ndeki özel hastanede 12 Haziran Çarşamba günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 kişi hastanenin önüne gelerek silahla 7 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, saldırıdan 4 gün önce hastanenin iç mimarı R.G.'nin, hastaneyi kiralayan M.Y. ve beraberindeki kişilerce tehdit edildikleri gerekçesiyle şikayetçi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, M.Y.'nin hastaneyi kiraladığı ancak hastane sahibi Ş.G. ile anlaşmazlık yaşadığı, dolandırıldığı iddiasıyla Ş.G.'den şikayetçi olduğunu tespit etti. R.G.'nin ifadesine göre anlaşmazlığı çözemeyen M.Y. yanına 6 adamını da alarak hastaneyi bastı.

HASTANENİN İÇ MİMARI M.Y.'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

R.G.'nin konuyla ilgili ifadesinde "Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş.G. hastaneyi kiraladığı M.Y. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler. Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim. M. isimli şahıs bana bağırarak "Patronunu ara çabuk buraya gelsin" dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve buyurun konuşalım dedim. 'Odaya çıktığımızda M. isimli şahsın yüksek sesle konuşmasından dolayı hastanede çalışan M.A ve C. V. isimli çalışanlar odaya geldiler. M, isimli şahıs bağırarak " Bu hastaneyi bayınıza yıkarım, ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir öldürürüm hepinizi " dedi. Ben de amcamı arayacağımı, sakin olmasını, problem neyse çözüleceğini söyledim fakat bu şahsı bir türlü sakinleştiremedim. Lobiye indik burada da tekrar yüksek sesle konuşmaya devam etti. M. isimli şahıs hastanenin önüne sigara içmeye çıktı, birkaç dakika sonra da polisler gelince diğer şahıslar kaçmaya başladılar. 4 şahıs polis tarafından alındı. Bunlardan birinde silah çıktı. Ben hastaneye gelerek bizi tehdit eden M.Y. ve yanındaki şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

DOKTORLA BİRLİKTE 11 GÖZALTI

R.K.'nin şikayetini gözönüne alarak çalışmalarına devam eden polis, olayla bağlantısı olan aralarında M.Y.'nin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

M.Y.'NİN HASTANEYİ BASTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan M.Y.'nin kurşunlama olayından önce hastaneyi bastığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.Y. ve adamlarının hastaneye gittiği, hastanede adamlarıyla birlikte yürüdüğü anlar ve polis ekiplerinin hastaneye geldiği anlar yer alıyor.