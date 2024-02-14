Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 çocuk şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 10:18 AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 çocuk şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı. Gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheli daha yakalanarak gözlaltına alınanların sayısı 23'e yükselmişti.

4 ÇOCUK ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 4 çocuk şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.