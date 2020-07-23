Video Yaşam Kurbanlık fiyatları: 2020 kurban pazarlarında son durum, küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları | Video

Kurbanlık fiyatları: 2020 kurban pazarlarında son durum, küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları | Video

Kurbanlık fiyatları: 2020 kurban pazarlarında son durum, küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları | Video
23.07.2020 | 12:30

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Kurban bayramı için sayılı günler kaldı. Bu nedenle de kurbanlık fiyatları ve kurban pazarlarında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2020 kurban fiyatları ne kadar? Bu başlık altında küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları ile ilgili detaylar yer almaktadır. İşte, koronavirüs gölgesinde geçen kurban pazarlıklarından görüntüler ve kurban fiyatları...

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Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurbanlık fiyatları araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedeli yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıktı.

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