Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video
Adana’da denetim ekipleri, bir işletmede böceklenmiş ürün ele geçirdi. Ürünler imha edilirken, işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.
Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video 13.08.2025 | 16:11
