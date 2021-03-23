Video Yaşam Kütahya'da KADES'in ölümden kurtardığı liseli Elif yaşadığı 'eski sevgili' kabusunu anlattı "Ailenizden korkmayın" | Video

Kütahya'da KADES'in ölümden kurtardığı liseli Elif yaşadığı 'eski sevgili' kabusunu anlattı "Ailenizden korkmayın" | Video

Kütahya'da KADES'in ölümden kurtardığı liseli Elif yaşadığı 'eski sevgili' kabusunu anlattı
23.03.2021 | 11:14

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Kütahya'da uzaklaştırma kararı aldığı eski erkek arkadaşı tarafından kaçırılarak şiddet gören, İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarılan Elif Ü. (18), yaşadıklarını DHA?ya anlattı. Her gün haberlerde gördüğü böyle bir olayın başına geleceğini hiç tahmin etmediğini söyleyen Elif, "Can güvenliğimizin tehlikede olduğu anda bu uygulamayı kullanın" dedi.

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Lise son sınıf öğrencisi Elif Ü., 3 yıl önce tanışıp, arkadaşlık kurduğu Ömer K. ile bir süre önce görüşmeme kararı aldı. Ancak Ömer K., genç kızı şiddet uygulayıp, tehdit etmeye başladı. Elif Ü. de mahkemeden uzaklaştırma kararı aldı. Ömer K., uzaklaştırma kararına rağmen önceki gün Elif Ü.'yü yolunu kesip, zorla otomobiline bindirerek, kaçırdı. Elif Ü. ise cep telefonundaki KADES uygulamasından yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 06 DV 7771 plakalı aracı, 12 kilometre süren kovalamaca sonunda Osmangazi Mahallesi'nde durdurdu. Ömer K. yakalanarak gözaltına alınırken, eski erkek arkadaşının attığı yumrukla burnu kırılan genç kız, hastanede tedavi edildi.


YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Elif Ü., yaşadıklarını anlattı. KADES uygulaması sayesinde kurtulduğunu, tüm kadınların gerektiğinde bu uygulamayı kullanması gerektiğini ifade eden Elif Ü., "Aylarca tehdit etti, şiddet uyguladı. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Komiserler bana bu uygulamayı önerdi. KADES uygulamasını telefonuma indirdim. Her gün haberlerde gördüğüm böyle bir olayın başıma geleceğini bilemezdim. Can güvenliğinizin tehlikede olduğu anda bu uygulamayı kullanın" dedi.


Olay günü evden kursa gitmek için çıktığını, bu sırada Ömer K.'nin otomobiliyle yanına geldiğini anlatan Elif Ü., "Arabanın yaklaştığını gördüm. Hemen KADES'e bastım. Sonra beni zorla araca bindirdi. 'İki gündür senin dışarı çıkmanı gözlüyorum, arabanın içinde yatıyorum' dedi. KADES'ten yardım istediğini görünce burnumu kırdı. Telefonumu kapattı ama KADES telefon kapatmasına rağmen sinyal göndermeye devam ediyormuş. Kovalamaca sırasında kaza yaptı, polisler beni kurtardı. Onun ne zaman dışarı çıkacağını bilmiyorum. Can güvenliğim tehlikede. Adaletin yerini bulmasını, en ağır cezayı almasını istiyorum. Siz de 'başıma gelmez' diye düşünmeyin. Her gün haberlerden okuyordum. Nereden tahmin edebilirdim ki. Kendiniz için olmasa bile yolda bir kadına şiddet uygulandığını gördüğünüzde de KADES'i kullanın" şeklinde konuştu.


"AİLENİZİNDEN KORKMAYIN"
Kadınlara başlarına ne gelirse gelsin ailelerinden korkmamalarını ve yaşadıklarını anlatmaları gerektiğini söyleyen Elif Ü., "Sakın ailenizden korkmayın. Benim ailem ne olursa olsun yanımda. Hata yapmış olabilirsiniz, ben de yaptım. Ama herkes hata yapar. Onlardan gizlemeyin. Benim sonum kötü olabilirdi. Ailem arkamda olduğu sürece biz kadınlar yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


5 SUÇTAN TUTUKLANDI
Ömer K. (20), Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'zorla kaçırma, kasten yaralama, yağma, mala zarar verme ve uzaklaştırma kararını ihlal' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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