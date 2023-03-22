Video Yaşam Kütahya’da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı | Video
Kütahya’da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı | Video

Kütahya’da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı | Video

22.03.2023 | 09:21

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda iki ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Altıntaş ilçesinde silah ticareti suçu ile ilgili çalışmalar çerçevesinde H.C., B. C., T. C., A. C ve H.Ç. isimli şüphelilerin karıştıkları iki farklı ruhsatsız silah ticareti olayında toplam, iki adet ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Suç unsurlarının ele geçirilebilmesi ve soruşturmanın bir bütünlük içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla şüphelilerin Altıntaş ilçesindeki ikamet, çiftlik ve araçlarında eş zamanlı olarak arama, yakalama ve gözaltı faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam, iki ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli adli işlemler için KOM Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

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