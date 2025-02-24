Kuzey Marmara Otoyolu’nda ani fren yapan yolcu otobüsüne tır çarptı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsü şoförü kavşağı kaçırınca ani fren yapınca tır arkadan çarptı. Otobüs toprak alana çıkarken, tır ise bariyerleri aşarak karşı istikamete geçti. Kazada ölen ya da yaralana olmadı.
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